Prasówka 9.09 Piotrków Trybunalski- wydarzenia piątku

Spektakl "W imię godności. Kolbe - zobacz we mnie człowieka" obejrzało w sali widowiskowej MOK w Piotrkowie już ponad 2 tys. osób. Reżyserem widowiska teatralnego ukazującego życie i działalność świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest Tomasz Balcerek. W spektaklu występują tancerki z piotrkowskiego zespołu "Kontra". VIDEO, ZDJĘCIA

Najbliższy weekend 9-10 września to świetna okazja, by bezpłatnie zwiedzić zamek królewski w Piotrkowie. Jak co roku muzeum bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa i z tej okazji m.in. otworzy nową wystawę.