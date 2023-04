Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 1.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.03, w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023, uczestnicy mieli do pokonania cztery trasy od 40 do 59 km ZDJĘCIA”?

Prasówka Piotrków Trybunalski 1.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023, uczestnicy mieli do pokonania cztery trasy od 40 do 59 km ZDJĘCIA Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023. Uczestnicy idąc w skupieniu mieli do pokonania cztery trasy o długości od 40 do 59 km. Rozpoczęli wędrówkę po mszy świętej odprawionej w kościele "U Panien w Piotrkowie, do celu dotarli o świcie 1 kwietnia 2023.

📢 Najpiękniejsze zamki i pałace w Łódzkiem na wiosnę i na weekend. Zwiedzanie, cenniki, zdjęcia Budzi się wiosna, budzi chęć do podróżowania i poznawania nowych, atrakcyjnych miejsc! A tych do zwiedzania w naszym regionie nie brakuje. Oto najpiękniejsze zamki i pałace w województwie łódzkim, część pierwsza. Wiele z tych miejsc warto zobaczyć właśnie wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. Zobaczcie przepiękne zdjęcia, m.in. te zamieszczone przez podróżników i miłośników wypraw na Instagramie!

📢 Piątek MEMY! Oto najśmieszniejsze MEMY na piątek. Można boki zrywać ze śmiechu Piątek memy. Piątek, piąteczek, piątunio już jest! Piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu pracy jest najbardziej wyczekiwaną chwilą przez niemal wszystkich Polaków.

Prasówka 1.04 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najbardziej popularne nazwiska noszone przez kobiety w Polsce 2023. Jakie? Sprawdź TOP 50 Jakie najbardziej popularne nazwiska są w Polsce? Jest najnowsze zestawienie udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Sprawdź w fotogalerii czy jesteś na liście.

📢 Dzień Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach ZDJĘCIA Dzień Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Wielu ósmoklasistów z Piotrkowa i powiatu pojawiło się w szkole, żeby dokładnie poznać ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Były także stoiska firm współpracujących ze szkołą oraz *przedstawicieli służb mundurowych: wojska i policji.

📢 Najbardziej popularne nazwiska noszone przez mężczyzn w Polsce 2023. Jakie? Sprawdź TOP 50 Jakie najbardziej popularne nazwiska są w Polsce? Jest najnowsze zestawienie udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Sprawdź w fotogalerii czy Twoje jest na liście. 📢 Ogólnopolski Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023. To już ostatnia szansa na zgłoszenie. Zobacz jak przebiega impreza ZDJĘCIA To już ostatnia chwila dla Kół Gospodyń Wiejskich na zgłoszenie udziału w ogólnopolskim Festiwalu KGW Polska Od Kuchni 2023. Termin na przystąpienie do wielkiej imprezy mija dzisiaj (piątek 31 marca).

📢 67-latka z powiatu piotrkowskiego zderzyła się w gminie Tuszyn z samochodem, uderzyła w bariery i jechała dalej. Wydmuchała...2,5 promila Policyjny radiowóz patrolujący we wtorek 28 marca około godziny 19 drogi w Żerominie w gminie Tuszyn w powiecie łódzki wschodni zauważył opla astrę, który jechał zygzakiem. Do tego w lewych kołach auta brakowało powietrza. Tuszyński patrol zatrzymał 67-latkę, która jak się okazało kierowała oplem mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta chwilę wcześniej doprowadziła również do kolizji z innym pojazdem po czym uciekła.

