Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 10.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

XVIII Dni Gminy i Miasta Rozprza 2023. Tegoroczne Dni Gminy i Miasta Rozprza zaplanowano w dniach 17-18 czerwca na miejscowym stadionie. Będzie co świętować, ponieważ od 1 stycznia 2023 Rozprza znów jest miastem. Przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców. największą gwiazdą imprezy będzie zespół Łydka Grubasa. Zobaczcie w naszej fotogalerii jak bawiono się podczas Dni Gminy Rozprza przed laty.

Niektórzy z nich wyglądają niewinnie czy wręcz nobliwie. Nie zmienia to faktu, że poszukuje ich policja w Łodzi i podległe jej w regionie jednostki. Jeśli wiecie gdzie przebywają zgłoście to pod 112. Za co szuka ich policja? Szczegóły w galerii zdjęć.

2000 sadzonek drzew czeka na mieszkańców, którzy dostarczą w najbliższą sobotę kartony, baterie lub nakrętki. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji "Drzewko za surowce wtórne"!

Nabożeństwo majowe w Piotrkowie. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w nabożeństwie majowym zorganizowanym przez Parafię św. Jana Pawła II przy krzyżu obok skrzyżowania ulicy Polnej i Źródlanej. Zobaczcie zdjęcia w naszej fotogalerii.