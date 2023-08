Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 12.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pani Cecylia Grela to kolejna piotrkowianka - stulatka. Swoje urodziny świętowała w piątek (11 sierpnia). Z tej okazji życzenia dostojnej jubilatce złożyli wiceprezydent Andrzej Kacperek oraz zastępczyni kierownika USC, Aleksandra Fulde.

Zakończyła się modernizacja stawu w zabytkowym parku ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie. Nowe skarpy są bezpieczniejsze i zdecydowanie lepiej wyglądają - co potwierdzają wypoczywający tu mieszkańcy. Zobaczcie!

Piotrkowski magistrat planuje modernizację kolejnych kamienic i budowę nowych budynków wielorodzinnych przy ul. Starowarszawskiej i Garncarskiej. To już kolejne inwestycje mieszkalne w tej części miasta. Zobaczcie, jak będą wyglądać kamienice.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Żołnierze Wojska Polskiego zapraszają do wspólnego świętowania podczas pikników „Silna Biało-Czerwona”, których w naszym regionie odbędzie się kilka. Z kolei we wtorek, 15 sierpnia, w Tomaszowie świętować będzie 25. Brygada Kawalerii Powietrznej.

Piotrkowscy policjanci apelują, by zachować czujność zanim wpuścimy do domu osoby podające się za pracowników różnych instytucji. Niestety, doszło do kolejnej kradzieży w Piotrkowie, a o przebiegłości i bezwzględności oszustów przekonała się 80-letnia piotrkowianka.

Na ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie rozpoczęły się prace drogowe. Plac budowy przejęło już konsorcjum piotrkowskich firm - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim, które zmodernizują chodniki i nawierzchnię, wybudują ścieżkę rowerową, a u zbiegu ulic Kostromskiej i Wojska Polskiego rondo.

Nowa atrakcja Uniejowa w postaci całorocznej jodowej tężni solankowej rośnie jak na drożdżach. Zarys obiektu jest już doskonale widoczny, a na najbliższą niedzielę zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego. Zobacz postęp prac.