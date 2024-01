Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 20.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kilka koncertów - miejskiego chóru, koncerty noworoczne i te z okazji Dnia Babci i Dziadka - sprawdź, co będzie się działo w ten weekend 19-21 stycznia nie tylko w Piotrkowie!

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w minioną niedzielę, 14 stycznia, w Rozprzy. Sprawca wypadku - 38-letni Łukasz M. - był pod wpływem alkoholu, usłyszał zarzut i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 50-letnią mieszkankę Piotrkowa, która kierowała w stanie nietrzeźwości. Kobieta spowodowała kolizję na parkingu sklepowym i odjechała. Wraz z nią podróżowało również dziecko, a pojazd nie miał aktualnych badań technicznych. Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Już za kilka dni ZUS ponownie będzie przyjmował wnioski o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kto musi złożyć wniosek o 800 plus? Od kiedy rusza nabór? Co się stanie, gdy spóźnisz się z wnioskiem?

Nowe radiowozy dla policjantów w Piotrkowie i powiecie. Zakup nowych samochodów dla Komedy Miejskiej Policji w Piotrkowie został współfinansowany przez samorządowców z powiatu piotrkowskiego i kilku gmin wchodzących w jego skład. ZDJĘCIA