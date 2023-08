Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 23.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dożynki Paradyż 2023. Koncerty Cleo, Mateusza Ziółko, Golec uOrkiestry, a na finał Tribbs byli gwiazdami Dożynek Województwa Łódzkiego w Paradyżu. Pod sceną bawiły się prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia!

Piotrkowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który w sprzedaży oferował tester diagnostyczny z podrobionym znakiem towarowym marki samochodów ciężarowych. Za takie łamanie prawa własności przemysłowej ustawa przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zabezpieczyli także interfejs do diagnostyki komputerowej samochodów z nielegalnym oprogramowaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Wydział Dyscypliny Łódzkiego Związku Piłki Nożnej ukarał uczestników bójki po meczu pierwszej kolejki IV ligi pomiędzy Sokołem Aleksandrów, Polonią Piotrków Trybunalski (1:0). Kara dosięgnęła także gospodarzy spotkania, ale po kolei.