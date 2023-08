Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 24.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Chwila grozy, rozbity samochód i martwa sarna - to skutki kolizji, do której doszło na drodze wojewódzkiej nr 473 w gminie Grabica. Zwierzę wbiegło na drogę wprost pod nadjeżdżające bmw i niestety, nie przeżyło. Policja apeluje do kierowców o wzmożoną czujność, dzikie zwierzęta potrafią nagle wtargnąć na jezdnię, która przecina ich utarte ścieżki i trasy.