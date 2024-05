Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 30.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05, w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Długi weekend w Piotrkowie i regionie z mnóstwem atrakcji. Kalendarz imprez, wydarzeń”?

Prasówka Piotrków Trybunalski 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Długi weekend w Piotrkowie i regionie z mnóstwem atrakcji. Kalendarz imprez, wydarzeń Długi weekend 30 maja - 2 czerwca w Piotrkowie i regionie pełen atrakcji! W najbliższych dniach zaplanowano wiele rodzinnych imprez z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko. Sprawdź, co będzie się działo w długi weekend nie tylko w Piotrkowie!

📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość.

📢 Europoseł Witold Waszczykowski w Piotrkowie o wyborach do Parlamentu Europejskiego ZDJĘCIA, WIDEO Europoseł Witold Waszczykowski gościł w rodzinnym Piotrkowie, gdzie w ramach kampanii do europarlamentu mówił o czterech, ważnych jego zdaniem, filarach Unii Europejskiej. To już kolejny kandydat do Parlamentu Europejskiego, który w ostatnich dniach spotkał się z piotrkowianami.

Prasówka 30.05 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsi ginekolodzy w Łodzi i okolicach. Zobacz kogo polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Łódzkiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie 2024. Były także wystawowe konkursy. Kto został ich laureatami? ZDJĘCIA, WYNIKI Wielkim sukcesem frekwencyjnym okazały się ostatnie Targi Rolniczo-Ogrodnicze, które odbyły się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie w gminie Wróblew (powiat sieradzki). W trakcie wielkiej wystawienniczej imprezy rozstrzygnięto także konkursy. Kto miał dodatkowe powody do radości?

