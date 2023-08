Prasówka z Piotrkowa Trybunalskiego 4.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Za nami kolejny rodzinny piknik, który w czwartek, 3 sierpnia, odbył się na Orliku przy ul. Wysokiej. Uczestnikom, starszym i młodszym, dopisywały świetne humory, nie brakowało atrakcji. Zobaczcie!

Piotrkowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę opla, który jak się okazało miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak 75-letniemu piotrkowianinowi nie przeszkodziło to w dalszej jeździe... Niespełna dwie godziny później ponownie wpadł w ręce mundurowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności....