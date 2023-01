Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił program wyborczy, 10.01.2023 - ZDJĘCIA Marek Obszarny

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz gościł we wtorek, 10 stycznia, w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przedstawił program partii w jesiennych wyborach 2023. W spotkaniu z szefem ludowców, które odbyło się w hotelu "Agat", wzięło udział około 300 osób - głównie działacze (m. in. poseł Dariusz Klimczak), sympatycy i wyborcy PSL, a także liczni samorządowcy z powiatu piotrkowskiego (m. in. starosta Piotr Wojtysiak i wójtowie gmin) oraz z samego Piotrkowa, w tym prezydent miasta Krzysztof Chojniak i przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński.