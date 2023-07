Próba kradzieży, ucieczka i narkotyki - para piotrkowian skończyła w areszcie ZDJĘCIA

- Policjanci od razu pojechali na miejsce, gdzie zauważyli fiata stilo, którym jechały dwie osoby odpowiadające rysopisom osób wskazywanych w zgłoszeniu - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Funkcjonariusze podali sygnały do zatrzymania się pojazdu, jednak kierowca stilo widząc to, zaczął przyspieszać. Mężczyzna jechał z niedozwoloną prędkością, przejeżdżał na czerwonym świetle i nie zwracał uwagi na znaki i sygnały drogowe. W pewnym momencie, nie znając topografii wjechał w ślepą uliczkę znajdującą się na granicy miasta.

- Wstępne badanie potwierdziło, że jest to amfetamina - dodaje asp. sztab. Izabela Gajewska. - Łącznie zabezpieczono ponad 100 gramów nielegalnej substancji. Okazało się również, że tablice rejestracyjne umieszczone na stilo należą do innego pojazdu. Przestępcza para skradła je chwilę przed próbą usiłowania kradzieży katalizatora. W pojeździe znajdowały się również narzędzia służące do przecinania rur, podnośniki samochodowe oraz klucze warsztatowe.

Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Piotrkowscy kryminalni szybko też ustalili, gdzie może przebywać 38-letni kierowca fiata. 18 lipca został on zatrzymany i podzielił los swojej kompanki od kradzieży. Oboje usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.