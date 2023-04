Promesy na zakup wozów strażackich dla OSP z powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego wręczono w Piotrkowie ZDJĘCIA

- Dzięki rządowej promesie zastąpimy 15-letni samochód nowoczesnym sprzętem, - mówi Bogdan Petrykowski, prezes OSP w Przygłowie. Stary samochód już zaczynał się psuć, dostaliśmy promesę, pozostałą kwotę dołoży burmistrz Sulejowa i mamy też własne środki. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który chcemy kupić będzie wykorzystywany najczęściej do działań związanych z wypadkami drogowymi. W 2022 roku nasza jednostka miała 170 wyjazdów do interwencji, w tym do 100 zdarzeń drogowych.