Promocja książki Jolanty Kopeć "W dwa wieczory do siebie" w mediatece w Piotrkowie - ZDJĘCIA

"Napisałam tę książkę dla kobiet, które się boją, że zmarnowały czas, nie wykorzystały swojego potencjału, talentu i są przekonane, że jest już za późno. Napisałam tę książkę dla kobiet, które mają do siebie żal o to, że wszystkie dni ich życia są banalne, podobne do siebie, a przecież nie tak miało, do cholery, być. Napisałam tę książkę dla kobiet, które są na siebie wściekłe, bo swoje marzenia pogrzebały w pospiesznej codzienności albo strachliwym nieistnieniu." - opisywała "W dwa wieczory do siebie" sama autorka.