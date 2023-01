Protest mieszkańców Piotrkowa przeciwko drakońskim podwyżkom cen ogrzewania odbędzie się przed Urzędem Miasta Piotrkowa 19 stycznia 2023

Grupa "Mieszkańcy Piotrkowa przeciwko podwyżkom cen ogrzewania" powstała w wyniku społecznego sprzeciwu wobec drastycznych podwyżek cen ogrzewania w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś należy już do niej ponad 3.200 osób.

"Działamy apolitycznie, a naszym celem jest zmotywowanie do działań wszelkich środowisk i ludzi, którzy nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy, i którym na sercu leży dobro naszego miasta oraz jego mieszkańców. Prosimy o merytoryczny i kulturalny udział w naszej społeczności oraz zapraszanie do niej wszystkich, którzy chcą zrobić coś dla dobra naszej społeczności." - czytamy na profilu grupy.

Administratorką grupy jest piotrkowianka Agnieszka Chojnacka.

- Idziemy pokojowo po pomoc dla poszkodowanych i wyjaśnienia do władz Piotrkowa - deklaruje pani Agnieszka. - Mamy do tego prawo, bo do chwili obecnej cisza. I pamiętajcie, że najważniejszy jest aktualnie interes ludzi - to czy dostaną pomoc czy nie - czy opłaty zostaną obniżone, czy prezydent ma w budżecie kasę, by dołożyć itd. Nie atakujmy, bo nic nie ugramy. (...) Skupmy się na interesie ludzi, po to jest ten protest.