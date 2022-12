Protest rolników w Piotrkowie 7.12.2022 - pikietowali przed budynkiem prokuratury ZDJĘCIA

Protest rolników w Piotrkowie 7.12.2022 - pikietowali przed Prokuraturą Rejonową w Piotrkowie

Protest został zorganizowany przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i był planowany w godz. 10-14. Na pikiecie pojawiło się około 30 osób. Mieli transparenty z napisami: "Najpierw rolników niszczy ASF, teraz robi to prokuratura" oraz "19 rolników zostało potraktowanych przez przestępcy".

Protestowali przeciwko ich zdaniem niewłaściwemu potraktowaniu 19 zatrzymanych rok temu rolników z powiatu piotrkowskiego. Rolnicy zostali zatrzymani 7 grudnia 2021 roku na terenie powiatu piotrkowskiego. Przedstawiono im zarzuty zarzuty związane z nakłanianiem urzędowych lekarzy weterynarii do wystawiania poświadczających nieprawdę świadectw zdrowia dla trzody chlewnej oraz posługiwania się tymi dokumentami.

-W sprawie zatrzymanych rolników nadal nikt nic nie wie, mają dozór policyjny, muszą się meldować co dwa tygodnie na komisariacie, pobrano im odciski palców i moim zdaniem postępowanie się zakończyło, mówi Janusz Właźniak, mąż zatrzymanej rolniczki. Ze zorganizowanej grupy przestępczej nie wiem, co się zrobiło, że jest taka cisza i spokój. Sprawa nie trafiła do sądu. Chciałbym odrobinę dobrej woli ze strony prokuratury, żeby zdjąć z rolników dozór policyjny. Rolnicy nie mają czasu, żeby się co dwa tygodnie meldować na policji. Mamy gospodarstwa, zwierzęta, nigdzie nie zamierzamy uciekać.