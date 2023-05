Przed nami Noc Muzeów 2023 w Piotrkowie i Wolborzu. Jakie atrakcje zaplanowano?

Europejska Noc Muzeów to jedna najciekawszych imprez kulturalnych, na którą zapraszają nie tylko muzea. Warto więc zaplanować swój udział w tej imprezie. To coroczna akcja, podczas której muzea, galerie sztuki, pałace i wiele innych instytucji kulturalnych otwierają swoje drzwi dla odwiedzających w godzinach wieczornych i nocnych. A to wszystko bez biletów i opłat.

Szczegółowy program Nocy Muzeów w Piotrkowie

ZAMEK, od godziny 18

W kurnej chacie spotkanie z czarownicą

Izba katowska przy kulbarce (podziemia)

Warsztaty plastyczne dla dzieci

od 18.00 do 20.00

Szachy z królem, czyli turniej szachowy w salach zamkowych

od 22.30 do 23.00

O katach, czarownicach i zbójach, czyli jak dawniej i za co karano - (podziemia) od 23.00 do 23.30

Czas potępionych

PRELEKCJA, od 19:00 do 19.30

"Urbanistyka dawnego Piotrkowa. Opowieść o tym jak Piotrków powstał".

KONCERT, o godz. 20

"Koncert muzyki renesansowej", zespół Floripari | Muzycy Wawelscy