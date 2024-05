Przegląd imprez na weekend 17-19 maja w Piotrkowie regionie. Sprawdź, gdzie się bawić! Plakaty imprez

W ten weekend Noc Muzeów 2024, nie tylko w dawnym zamku Jagiellonów! Kilka niespodzianek w ramach tegorocznej Nocy Muzeów przygotowało piotrkowskie muzeum. Gratką będzie nie tylko bezpłatne zwiedzanie zakamarków zamku Jagiellonów do godz. 23, ale także spotkania z rekonstruktorami i animatorami. Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej oraz Pracownia Alchemika zaproszą do kilku stoisk - będzie szwalnia królowej Bony, apteka renesansowa czy pracownia rzemieślnicza. Muzeum otworzy się 18 maja - od godziny 16 aż do godziny 23.

Szwalnia królowej Bony - doświadczona animatorka - rekonstruktorka strojów historycznych - wprowadzi Was w tajniki XVI wiecznej szwalni. Odpowie także na wiele pytań takich jak: jak powstawała i czym była ówczesna bielizna? Dlaczego szwaczka, a nie krawiec? Ile sukni mogła mieć królowa? Jak wyglądały trendy w modzie?

Jatka szewska - stanowisko rzemieślnicze prezentujące nowożytne skórnictwo - szeroki wybór obuwia z XVI i XVII wieku, gotowe wyroby oraz sposób ich wykonania. Widzowie mogą zapoznać się z technikami szewskimi oraz całym wyposażeniem dawnych rzemieślników. Źródłem wiedzy o obuwiu mieszczan piotrkowskich są dokumenty cechów szewskich, ale też zabytki archeologiczne i przekazy ikonograficzne, w tym przedstawienia figuralne na ozdobnych kaflach piecowych. Jatki szewskie przez długie lata zapełniały przestrzeń piotrkowskiego rynku, aż do ich rozebrania w XVIII wieku.

Kowal - pracownia rzemieślnicza prezentująca staropolską kuźnię. Pod płóciennym zadaszeniem kowal opowie o tajnikach swego rzemiosła, odkuwając na kowadle żelazne przedmioty codziennego użytku. Widzowie będą mogli pomóc rzemieślnikowi, obsługując skórzany miech i wykonując pod jego okiem podstawowe czynności. Kowalstwo należało do podstawowych rzemiosł praktykowanych w miastach średniowiecznych i nowożytnych. W początkach XVI wieku powszechnie zwiększyło się wykorzystanie żelaza, w związku z czym piotrkowscy kowale nie narzekali na brak zajęcia - zwłaszcza wobec intensywnego ruchu pocztowego, generowanego przez trybunał sądowy.

Apteka renesansowa - pierwsza połowa XVI wieku to okres rosnącej popularności starodruków aptekarskich. Najpopularniejsze dzieła powstały we Włoszech oraz w krajach niemieckich; tworzono je również na ziemiach polskich, a wydawnictwa z XVI wieku były w powszechnym użyciu jeszcze w XVIII stuleciu. U progu renesansu apteki zakładano w największych miastach. Oferowały one zróżnicowany asortyment: poczynając od klasycznych postaci lekarstw (jak pigułki), poprzez powidła, pierniki i wódki lecznicze, aż po szeroko rozumianą chemię domową. Stanowisko apteczne prezentuje renesansową pracownię alchemiczną, gdzie można obejrzeć sposoby użycia dawnej aparatury chemicznej (jak ceramiczne alembiki), wystrój apteki sprzed kilkuset lat oraz metody przyrządzania tak zwanych konfektów. Zaprezentowane są również składniki zielarskie i reprinty starodruków, na których oparte są rekonstrukcje.

Odkrycia z Nowego Świata: przyprawy i warzywa - stanowisko edukacyjne poświęcone składnikom, które pojawiły się w diecie naszych przodków w epoce renesansu - czasach odkryć geograficznych oraz powszechnej inspiracji kulturą Włoch. Animatorzy w strojach z początku XVI wieku opowiedzą o pieprzu, kukurydzy, włoszczyźnie oraz ziemniakach i innych składnikach ściśle związanych z rozwojem szlaków handlowych, wykorzystując przy tym reprodukcje historycznych map i oryginalną aranżację stanowiska.

Straż miejska - podstawą funkcjonowania miasta lokacyjnego była odrębność prawna, której gwarancję stanowiła własna straż - milicja miejska. Tworzyli ją mieszczanie pełniący dyżury, a także grupa utrzymywanych na stałe "drabów". Posterunek piotrkowskiej straży miejskiej jest wyposażony w dyby oraz przegląd uzbrojenia należącego do piechoty z przełomu późnego średniowiecza i nowożytności. Ponieważ strażnicy słyną ze swej czujności, w miejskie dyby może trafić każdy z widzów i uczestników wydarzenia.

Kancelaria miejska - stanowisko prowadzone jest przez animatora, który przy wykorzystaniu drewnianego pulpitu oraz gęsich piór prowadzi naukę kaligrafii. Czcionka gotycka była powszechnie stosowana do końca XVI wieku, a umiejętność czytania i pisania wbrew obiegowej opinii była na przełomie średniowiecza i renesansu częsta w środowisku mieszczańskim. Warsztaty kaligraficzne odbywają się przy płóciennym namiocie, zaaranżowanym na renesansową kancelarię miejską.

Gry i zabawy - stanowisko z interaktywnymi animacjami przeznaczonymi zarówno dla najmłodszych jak i wszystkich pozostałych odbiorców wydarzenia. Prowadzone jest przez animatorów wyposażonych w gry zręcznościowe, wykonane z naturalnych składników i opartych na źródłach historycznych.

Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.