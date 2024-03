Przegląd prasy 1.03.2024 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Wyjątkowi goście odwiedzili poszkodowanego podczas służby poddębickiego policjanta. U mł asp. Krzysztofa Sobieraja pojawili się komendanci policji: główny, wojewódzki i powiatowy. Wizyta odbyła się w szpitalu, gdzie funkcjonariusz dochodzi do zdrowia.

Do wyborów samorządowych 2024 został już nieco ponad miesiąc. Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczęła przyjmowanie list kandydatów na radnych. Wkrótce ruszy nabór na członków komisji obwodowych od komitetów wyborczych.

Tablet Galaxy Tab A8 to prawdziwe serce domowego e...

Tablet DOOGEE to urządzenie z 10,1-calowym wyświet...

Prasówka 1.03 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Imprezy w Piotrkowie 1, 2, 3 marca 2024. Co będzie się działo, gdzie warto się wybrać w najbliższy weekend w naszym mieście, ale i regionie? Czekać na Was będą wystawy, pokazy, sportowe wydarzenia i wiele innych atrakcji. Sprawdziliśmy najciekawsze propozycje rozrywkowe na nadchodzący weekend. Co warto robić w Piotrkowie? Sprawdźcie w naszej galerii.