Przegląd prasy 11.06.2024 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Horoskop codzienny na poniedziałek 10 czerwca. Wróżka przygotowała go dla wszystkich znaków zodiaku. Baran, Byk, Panna, Waga, Bliźnięta, Rak, Lew, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik. Co mówią gwiazdy, co można wyczytać z kart tarota? Sprawdź!

Koncert Varius Manx i Kasi Stankiewicz był finałowym wydarzeniem Dni Wolborza 2024. Przed sceną bawiły się tłumy mieszkańców nie tylko naszego regionu. Nie mniej ciekawy był występ pop-folkowego zespołu Big Bike Orchestra, którego muzycy wyjechali do publiczności na... unikalnym sześcioosobowym rowerze.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.