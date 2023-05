Przegląd prasy 13.05.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Schron przeciwatomowy obrony cywilnej w Tomaszowie Mazowieckim przenosi nas do czasów głębokiego PRL i trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. To jeden z niewielu tak dobrze zachowanych tego rodzaju obiektów w Polsce. Będzie go można zwiedzać podczas Nocy Muzeów, w sobotę, 13 maja.

Od najbliższego poniedziałku (15 maja) na kilku remontowanych ulicach w Piotrkowie wróci ruch samochodowy. Na wcześniejsze trasy powrócą także kursy autobusów MZK linii 0, 1, 7, 8 i 10 - zapowiadają piotrkowscy urzędnicy.

Elżbieta Romanowska będzie nową prowadzącą „Nasz nowy dom”. To z pewnością ucieszy jej fanów i wiele kobiet, które inspirują się aktorką w kwestii stylizacji dla pań plus size. Jaki jest sekret jej wyglądu? To odpowiednio dobrane do figury ubrania, które pokazują, to co jest w niej najpiękniejsze. Zobacz stylizacje dla pań o okrąglejszych kształtach, które nosi Elżbieta Romanowska.