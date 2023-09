Przegląd prasy 15.09.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Bez tego miejsca Fundacja Miasto Kotów w Piotrkowie nie wyobraża sobie dalszej działalności i pomagania bezdomnym zwierzętom. Pod opieką minikociarni zwanej Malinowym Zdrojem - bo o niej mowa - przebywa obecnie kilkanaście uroczych kociaków. By dalej mogła istnieć i być bezpieczną przystanią dla bezdomnych zwierząt, potrzebne są pieniądze na opłacenie choćby czynszu, leczenie i wyżywienie.

Dużo szczęścia miał 57-letni mieszkaniec Piotrkowa, który przez nadmierną prędkość uderzył w nasyp ronda i wręcz przeleciał nad nim doprowadzając do dachowania. Nie dość, że mężczyzna był nietrzeźwy, to nie miał także uprawnień do jazdy...