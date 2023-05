Przegląd prasy 17.05.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Jeszcze do czwartku, 18 maja, na autostradzie A1 potrwają prace gwarancyjne. Na liczącym dwa kilometry odcinku drogi kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, obowiązuje też ograniczenie prędkości.

Pobicie 9-miesięcznego dziecka w Tomaszowie: Policjanci z tomaszowskiej komendy zatrzymali rodziców dziewięciomiesięcznego chłopca, który ze śladami pobicia trafił do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zarzuty znęcania się usłyszał 38-letni ojciec dziecka, a 35-letnia matka na której ciąży obowiązek opieki nad niemowlęciem, odpowie za narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu maluszka.

