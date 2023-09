Przegląd prasy 2.09.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Fala legionelozy dotarła także do województwa łódzkiego. Zachorowania wykryto równolegle aż w trzech różnych miastach regionu! Chorzy są także poza Łodzią.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją piotrkowskiej jednostki zatrzymali 19-latka, który handlował podrobionymi przedmiotami w Internecie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Konfederacja w Piotrkowie złożyła listy wyborcze do rejestracji. Działacze partyjni dostarczyli do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim niezbędne podpisy. Zobaczcie, kto chce zostać posłem z listy Konfederacji w październikowych wyborach parlamentarnych. ZDJĘCIA, VIDEO