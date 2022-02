Przegląd prasy 2.02.2022 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Rusza nabór wniosków o 500 plus w 2022 r. Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze muszą złożyć specjalny wniosek o 500 plus. Jak to zrobić? Sprawdźcie!

W ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim niebawem ruszy budowa pierwszej z dwóch ciepłowni gazowych, która uruchomiona ma być jeszcze w tym roku. W poniedziałek, 31 stycznia, w siedzibie Elektrociepłowni Piotrków podpisano umowę na budowę dwóch miejskich ciepłowni opalanych gazem przy ul. Orlej i Rolniczej. Inwestycja pochłonie 56 mln zł netto. Tymczasem, w obliczu galopujących cen gazu, ta inwestycja może mocno odbić się na kieszeniach piotrkowian.