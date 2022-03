Przegląd prasy 2.03.2022 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

We wtorek, 1 marca, przedstawiciele piotrkowskiego starostwa przekazali wykonawcy plac budowy Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycja ma być gotowa w wakacje, a póki co podróżni i przewoźnicy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo budowa wiąże się z utrudnieniami dla nich.

Do awaryjnego lądowania awionetki doszło we wtorkowe popołudnie na polach pod Opocznem. Pilot źle się poczuł i postanowił lądować. Niestety doszło do zderzenia z ziemią.