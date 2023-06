Przegląd prasy 21.06.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Do bardzo groźnego wypadku doszło w poniedziałek 19 czerwca na wiadukcie na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Kierowca peugeota stracił panowanie nad samochodem, zjechał z jezdni, ściął znak drogowy, przebił bariery i zawisł na krawędzi wiaduktu. Po chwili samochód runął w dół.

Piknik historyczno-sportowy na Podklasztorzu, 705-lecie sulejowskiej supliki, koncert Mateusza Ziółko, sulejowskie sobótki, nowa wystawa w ODA w Piotrkowie, Bitwa Regionów w Mzurkach, a także maraton grozy i Trybunały Modelarstwa Kolejowego - sprawdź, co jeszcze będzie się działo w najbliższy weekend 23-25 czerwca

Piotrkowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 63-latka oraz 50-latkę. Kobieta i mężczyzna sprzedawali na targu w Piotrkowie towary z podrobionymi znakami towarowymi. Oboje usłyszeli już zarzuty. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.