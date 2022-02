Przegląd prasy 25.02.2022 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Prasówka Piotrków Trybunalski 25.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Agnieszkę Tokarczyk, dietetyczkę ze szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie, po występach w „Dzień Dobry TVN” spotkały nieprzyjemności w pracy ze strony dyrektorki, związanej z PiS Edyty Wieczorek-Wieczorkiewicz. Pracownica sprawę zgłosiła do Państwowej Inspekcji Pracy i do prokuratury. - Analizując cały ciąg zdarzeń uznałam, że to nic innego, jak represje związane z wyborem nie takiej stacji jak należy - mówi.