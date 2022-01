Przegląd prasy 27.01.2022 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Prasówka Piotrków Trybunalski 27.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił nabór do służby więziennej. Poszukiwani są strażnicy, psycholog i funkcjonariusz do działu kwatermistrzowskiego. Dokumenty można składać do dnia 14 lutego.