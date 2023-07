Przegląd prasy 4.07.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrkowscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Jakie osiągnęli dochody i z jakich źródeł, jakie mają oszczędności, w co zainwestowali? Z analizy wynika, że same oszczędności przekraczają 1,6 miliona złotych (nie licząc obcej waluty).

Piotrkowscy wywiadowcy zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który groził swojej byłej partnerce. Przy użyciu noża kilkukrotnie ją zastraszał, a w chwili zatrzymania okazało się, że nie tylko to ma na swoim sumieniu. Piotrkowianin został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Uwaga, drastyczne zdjęcie.

Latem przez miasto przejedzie sezonowa linia autobusowa - będzie kursować z ul. Dmowskiego przy FMG Pioma do kąpieliska Słoneczko. Zmianie ulegną rozkłady kilku linii autobusów MZK.

Konferencja prasowa grupy referendalnej w Piotrkowie. Przedstawiciele grupy referendalnej skrytykowali absolutorium dla prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka. Odebrali ją jako "policzek dla mieszkańców od urzędu miasta i radnych sprzyjających prezydentowi".