Przegląd prasy 5.01.2024 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Zazwyczaj gotując ziemniaki do obiadu, część z nich zostaje niezjedzona. Mogą być w formie purée lub po prostu ugotowanych warzyw. Można zastanawiać się, co z nimi zrobić, aby wykorzystać je w smaczny sposób i jednocześnie nic nie wyrzucać. Zebraliśmy propozycje między innymi na zupy, sałatki i kotlety, które wykonasz z ugotowanych wcześniej ziemniaków do obiadu.