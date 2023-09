Przegląd prasy 5.09.2023 Piotrków Trybunalski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył dziś w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rokicinach. Podczas uroczystości oficjalnie przekazano do użytku nową halę sportową. Inwestycji nie udałoby się zrealizować bez ogromnej rządowej dotacji.

Premier Mateusz Morawiecki na blokowisku w Tomaszowie Mazowieckim przedstawił w poniedziałek, 4 września, założenia rządowego programu "Przyjazne osiedla". Zakłada on poprawę warunków życia mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Zobaczcie zdjęcia, a wkrótce także materiał video!

W ostatni weekend wakacji (2-3 września) doszło do czterech wypadków oraz 8 kolizji na drogach Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Dwóch uczestników zdarzeń drogowych było nietrzeźwych. Policjanci dbając o bezpieczeństwo prowadzili również kontrole drogowe.

Lekcje religii lub etyki to zajęcia dobrowolne, na które uczeń może, ale nie musi uczęszczać. W roku szkolnym 2023/2024 nic się w tej kwestii nie zmienia. Frekwencja uczniów na lekcjach religii jest większa w szkołach podstawowych (od 99 proc. do 70 proc.), a niższa na wyższych etapach nauki (w liceach od 90-91 proc. do 34-36 proc.) – przekazał ks. prof. Piotr Tomasik, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.