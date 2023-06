Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 1.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

Prasówka Piotrków Trybunalski 1.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach pięknieje i zamienia się w atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, wiele osób zagląda tu przez płot, by podejrzeć postępy robót. Nam udało się wejść na plac budowy. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia, a wkrótce także materiał video!