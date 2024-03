Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 16.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W piątek, 15 marca, ZSP nr 5 w Piotrkowie, czyli Ekonomik, zorganizował dzień otwarty. Szkołę odwiedziły tłumy uczniów ostatnich klas podstawówek z Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego.

24 marca o godzinie 18:00 w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbędzie się finał konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2024. Podczas wydarzenia zaprezentuje się 18 finalistek. Mamy ich zdjęcia!

Jeszcze przez ponad trzy miesiące można skorzystać z programu Profilaktyka 40 Plus. To okazja by wykonać podstawowe badania, wcześnie wykryć nieprawidłowości i wdrożyć leczenie. Łódzki oddział NFZ przypomina, by skorzystać z okazji.