Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 18.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

Skansen Ziemi Łazowskiej w Łazach Dąbrowie w gminie Sulejów, to ciekawa atrakcja turystyczna powiatu piotrkowskiego. Zgromadzono w nim ponad 1200 eksponatów, które można oglądać także w wakacje. Głównie są to przedmioty używane w gospodarstwach rolnych sprzed laty, ale jest także bogata kolekcja starych radioodbiorników. ZDJĘCIA

Moda na imiona dla nowo narodzonych pociech pojawia się i przemija. Imiona niegdyś bardzo popularne obecnie wydają się być zapomniane. Z drugiej strony nierzadko rodzice długo zastanawiają się, jak nazwać syna, by imię wyróżniało go wśród setek rówieśników. Sprawdźcie jakie imiona dla chłopców najrzadziej w 2022 roku wybierano w województwie łódzkim.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w poniedziałek (17 lipca) w Łodzi. Częścią uroczystości było ślubowanie nowych policjantów, nominacje na wyższe stopnie i wręczanie medali za zasługi dla policji.

Moc atrakcji czekało na uczestników letniego pikniku rodzinnego, który w miniony weekend odbył się w Piotrkowie Trybunalskim. Wakacyjny piknik odbył się w kilku punktach miastach, a na finał w miejskim amfiteatrze zagrała Luxtorpeda.

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.