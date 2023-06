Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 2.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

Ile wart jest majątek Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości wybranego w okręgu piotrkowskim? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Ile wart jest majątek Roberta Telusa, posła wybranego z piotrkowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a także ministra rolnictwa i rozwoju wsi? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Kilkadziesiąt uczestniczek plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2023 z naszego województwa spotkało się na Forum Kobiecości w sali należącej do klubu ŁKS przy alei Unii w Łodzi. Oto zwyciężczynie w Łodzi, poszczególnych powiatach oraz całym województwie w kategorii Córki. Zobaczcie zdjęcia i film.

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie lata dzieciństwa. My zebraliśmy wiele zdjęć zdjęć z dzieciństwa znanych z Łodzi i województwa łódzkiego. Zobaczcie, jak się zmienili.

Dziś Dzień dziecka 2023. Każdy z nas w tym dniu świętuje, bez względu na wiek i płeć. Dzisiaj wszystkie dzieci czekają na prezenty. My mamy dla Was najlepsze Memy na Dzień dziecka. Miłej zabawy - KLIKNIJ W GALERIĘ

Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach pięknieje i zamienia się w atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, wiele osób zagląda tu przez płot, by podejrzeć postępy robót. Nam udało się wejść na plac budowy. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia, a wkrótce także materiał video!