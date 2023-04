Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (20.04) - najważniejsze informacje ze środy

Rozbiórka kamienicy przy ul. Polnej w Piotrkowie. Prace wyburzeniowe powodują utrudnienia w ruchu drogowym, gdyż czasowo jest on całkowicie wstrzymywany. Ruch pieszy odbywa się jedną stroną ulicy. Prace wyburzeniowe mogą potrwać nawet dwa tygodnie. W naszej foto galerii prezentujemy, jak kamienica wyglądała przed rozpoczęciem robót wyburzeniowych.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Od 1 maja firmy, a także urzędy i instytucje w naszym mieście zapłacą mniej za ciepło systemowe. To efekt nowej taryfy zatwierdzonej dla Elektrociepłowni Piotrków - informują piotrkowscy urzędnicy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Piotrkowa Trybunalskiego ruszy w poniedziałek, 24 kwietnia. Piotrkowianie po rocznej przerwie znów mogą zgłaszać propozycje projektów w czterech kategoriach, a do rozdysponowania będzie prawie 3 mln zł.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.