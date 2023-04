Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 22.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

W piątek Prezydent Andrzej Duda gościł w Pajęcznie Tam spotkał się z mieszkańcami, dla których był to wyjątkowy dzień. Dotąd żaden urzędujący prezydent nie gościł w tym mieście, Pajęczno przeżywało więc historyczne wydarzenie. Prezydent dziękował mieszkańcom Pajęczna za wsparcie, jakie okazali uchodźcom z Ukrainy, a władzom miasta za korzystanie z rządowych programów. Prezydent zachęcał też mieszkańców do udziału w zbliżających si wyborach.

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.

Ruszyła budowa ronda na Alei Niepodległości w Łasku. Utrudnienia potrwają 10 miesięcy. To jedno z trzech nowych skrzyżowań o ruchu okrężnym budowanych w tym roku na drogach wojewódzkich w Łódzkiem

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?