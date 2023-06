Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (22.06) - najważniejsze informacje ze środy

Nowy pumptrack w Piotrkowie otwarto niedawno przy ul. Ceramicznej. Sztuczny tor do jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach czy deskorolce powstał obok boiska sportowego. Chętnie korzystają z niego dzieci, ale pumptrack świetnie nadaje się także do doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz do treningów kondycyjnych i ogólnorozwojowych. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!