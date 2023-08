Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (22.08) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Na koncertach gwiazd podczas dożynek gminy Wola Krzysztoporska w Krzyżanowie bawiło się ponad 2000 osób. Trubadurzy i zespół Dejv przypadki do gustu dożynkowej publice. Muzyka połączyła pokolenia, wszyscy się świetnie bawili, zobaczcie ZDJĘCIA

Dożynki Województwa Łódzkiego w Paradyżu 2023 zgromadziły tysiące mieszkańców i integrowały wszystkie pokolenia. W ramach wydarzenia odbył się tradycyjny konkurs wieńców dożynkowych. Zobaczcie, jak prezentowały się wieńce i sprawdźcie, który wygrał. Poznajcie także laureatów konkursu "Sołtys na Plus". Zobacz ZDJĘCIA i VIDEO!

Kilka rodzinnych imprez zaplanowano w najbliższych dniach w Piotrkowie i okolicy. Na festyny, koncert i sjestę rodzinną zaprasza Miejski Ośrodek Kultury.

W każdą sierpniową niedzielę fotografujemy panie relaksujące się w Termach Poddębice. Zobaczcie uczestniczki naszej wspólnej akcji, który zapozowały przed obiektywem 20 sierpnia

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!