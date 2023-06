Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (23.06) - najważniejsze informacje z czwartku

Zakończenie roku szkolnego w Piotrkowie na archiwalnych zdjęciach. Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca. W piątek 23.06.2023 uczniowie odbiorą świadectwa. To uroczysty dzień w życiu uczniów oraz rodziców. W naszej fotogalerii wspominamy zakończenie roku sprzed lat m.in. w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie, Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Piotrkowie. Zobaczcie w naszej fotogalerii jak prezentowali się uczniowie i nauczyciele przed laty podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. ZDJĘCIA

