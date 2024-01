Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 26.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

WOŚP Piotrków 2024: Wolontariusze z Piotrkowa odbierają pakiety, a w nich puszki, identyfikatory, serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak było w środę (24 stycznia) w sztabie 4615, który zagra z Orkiestrą w Focus Mall. Finał WOŚP już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia.

Policjanci z oddziału prewencji łódzkiej policji zatrzymali 44-latka, który jadąc ulicami Piotrkowa spowodował 4 kolizje z innymi pojazdami i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Trafił do aresztu, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.