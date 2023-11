Przegląd prasy Piotrków Trybunalski 9.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim

Prawie stumilionowe inwestycje zostały przeprowadzone na zaporze zalewu Jeziorsko. Ostatnia to gruntowny remont jazu, wcześniej wzmocniona została sama tama. Podsumowania obu przedsięwzięć, które przyczynią się do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w dolinie środkowej Warty, dokonano dzisiaj z udziałem wiceministra infrastruktury, marszałka województwa łódzkiego i prezesa Wód Polskich.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Rozpoczyna się kolejny etap remontu Al. Armii Krajowej w Piotrkowie - na odcinku od ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od czwartku, 9 listopada.

Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.

Policjanci z posterunku policji w Rozprzy otrzymali zgłoszenie o niecodziennych turystkach, które stały na przystanku w samym centrum miasta. Dwie białe kozy wyglądały tak, jakby oczekiwały na autobus. Policjanci dotarli do właściciela, który wkrótce odpowie za popełnione wykroczenie.