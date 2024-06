Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim?

Kilkuset parafian wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała w Piotrkowie Trybunalskim. Tradycyjnie obchody zorganizowało kilka piotrkowskich parafii. Zobaczcie, jak było m.in. w kościele oo. Bernardynów, skąd parafianie przeszli ul. Słowackiego.

Długi weekend 30 maja - 2 czerwca w Piotrkowie i regionie pełen atrakcji! W najbliższych dniach zaplanowano wiele rodzinnych imprez z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko. Sprawdź, co będzie się działo w długi weekend nie tylko w Piotrkowie!

Najlepszy ginekolog w Łódzkiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.