Przegląd prasy z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.05.2024

We wtorek (14 maja) ósmoklasiści przystąpili do pierwszego z egzaminów pisemnych kończących szkołę podstawową. W Szkole Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim egzamin z języka polskiego pisali uczniowie dwóch klas.

Boże Ciało jest jednym z ważniejszych świąt dla katolików. Podczas procesji wierni pokazują swoją wiarę oraz miłość do Boga, jednocześnie oddając mu cześć. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma skomplikowaną historię. W PRL-u nie zawsze była mile widziana, szczególnie wśród dygnitarzy państwowych.

We wtorek, 14 maja, łącznie 522 uczniów szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie sprawdzają swoją wiedzę z języka polskiego. Zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie do egzaminu przystąpiło 47 ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści.