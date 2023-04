Przegląd prasy z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.04.2023

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.

Prasówka 19.04 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Będzie nowy most w Prażkach na rzece Miazga w gminie Będków - obwieściły władze powiatu tomaszowskiego. Na tę inwestycję rolnicy czekali od dawana. Już 12 lat temu - w 2011 roku - pisali petycje i wówczas stary most naprawiono, ale w ub. roku trzeba już było wyłączyć go z użytkowania. Nowy most we wsi Prażki, a właściwie przepust, powstanie w ramach wykonywanej za 2 mln zł rozbudowy drogi powiatowej 1506E. Podpisano już umowę z wykonawcą.