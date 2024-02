Przegląd prasy z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.02.2024

Prasówka Piotrków Trybunalski 25.02: top 3 artykuły z wczoraj

40 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego zjechało w sobotę, 24 lutego, do Stefanówki pod Piotrkowem, by wziąć udział w eliminacjach do konkursu "Modna gospodyni". Na finał czterech pokazów mody, podczas których mieszkanki naszego regionu zaprezentowały fantastyczne stroje łączące tradycję z nowoczesnością, koncert zagrał Rafał Brzozowski.