Przegląd prasy z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.12.2023

Wigilia z Serca w Sulejowie to coroczna akcja charytatywna, mająca na celu pomoc potrzebującym. Podczas tegorocznej Wigilii zbierano środki na leczenie chorej na nowotwór Julii Klińskiej z Sulejowa. Były koncerty, licytacje oraz kiermasz ozdób choinkowych i książek. ZDJĘCIA, VIDEO

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.