Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Sobotni Bazar Piotrków, to jedyny taki pchli targ w całym w regionie. W każdą sobotę bazar przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie zamienia się w targ staroci. Można tutaj znaleźć prawdziwe perełki. Dużo jest towarów zza granicy. Zobaczcie co można było kupić na flomarku w sobotę 11.05.2024. ZDJĘCIA

Miodobranie w Wolborzu. Miód zebrano z pasieki, która powstała przy Szkole Podstawowej w Wolborzu w ramach projektu "Pszczoła w mieście". Samorządowy miód z Wolborza zostanie rozlany do słoiczków i trafi do mieszkańców miasta. ZDJĘCIA, VIDEO

Około 10 milionów złotych trafi do piotrkowskich szkół średnich z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze dostanie między innymi ZSP nr 6 w Piotrkowie na projekt "Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę". Sprawdź szczegóły, na co zostanie przeznaczone dofinansowanie. ZDJĘCIA, VIDEO

Czwartkowa (9 maja) kontynuacja sesji łódzkiego sejmiku przerwanej we wtorek, trwała zaledwie trzy minuty. Została odroczona do 21 maja. Sejmik został przejęty przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę (PSL/PL 2050) i Nową Lewicę, ale zarząd województwa wciąż tworzą politycy PiS.

Witajcie w nowym tygodniu pełnym niezwykłych możliwości i wyzwań! Gwiazdy ponownie zapraszają nas do fascynującej podróży przez kosmiczne przeznaczenie. Czy macie gotowość, by przyjąć to, co los ma w zanadrzu? Karty Tarota na siedem dni tygodnia dla: Baran, Byk, Bliźnięta, Waga, Rak, Panna, Wodnik, Lew, Ryby, Skorpion, Strzelec, Koziorożec.

Otwarcie nowego lokalu Bistro Kotlecik w Piotrkowie. Serwowane są tutaj śniadania i tradycyjne dania obiadowe. Bistro znajduje się na terenie dawnej Hortensji. Sprawdź jakie jest menu i ceny. ZDJĘCIA

Matura 2024 w III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie. W środę 8 maja abiturienci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO