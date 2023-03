Referendum w Piotrkowie, mieszkańcy apelują do prezydenta, żeby przestał zaciągać kredyty i pożyczki ZDJĘCIA

Referendum w Piotrkowie, mieszkańcy apelują do prezydenta, żeby przestał zaciągać kredyty i pożyczki

Organizatorzy referendum w Piotrkowie na konferencji prasowej 7.03.2023 zapowiedzieli złożenie apelu mieszkańców miasta do prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka, żeby przestał zadłużać miasto. Chcą też zwołana nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, w trakcie której prezydent zostanie pozbawiony upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych.

O czym organizatorzy referendum w Piotrkowie napisali w apelu mieszkańców do prezydenta Krzysztofa Chojniaka?

Po zapoznaniu się z zapisami uchwały budżetowej na 2023 rok i ujawnionemu w niej zadłużeniem miasta Piotrkowa Trybunalskiego apelujemy o zaprzestanie zadłużania miasta. Obecnie zadłużenie zaciągnięte w samym tylko urzędzie wynosi zgodnie z uchwałą: 139.562.000,00 zł, w tym obsługa długu 56.547.355,00 zł. Jeśli do tego doliczyć zadłużenie np. miejskiej Elektociepłowni na kwotę 50 000 000,00 plus odsetki to jawi się obraz graniczący z bankructwem. Mieszkańcy nie będą wstanie spłacać kolejnych długów. Rada Miasta upoważniła Pana uchwałą do dalszego zaciągania pożyczek i kredytów. Apelujemy o zaprzestanie tej praktyki i skupienie się na racjonalnym gospodarowaniu środkami budżetowymi i podejmowaniu racjonalnych decyzji przystających do aktualnej sytuacji w jakiej znajdują się mieszkańcy miasta.