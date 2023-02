Referendum w Piotrkowie - zbierają podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Krzysztofa Chojniaka ZDJĘCIA

Referendum w Piotrkowie - trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Krzysztofa Chojniaka

Organizatorzy referendum w sprawie odwołania z funkcji prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka zbierają podpisy mieszkańców popierających wniosek. Przedstawicieli grupy referendalnej, którzy zbierają podpisy można było spotkać m.in. na bazarze przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie. Po pierwszym dniu zbierania podpisów za referendum organizatorzy mieli na liście ponad 1000 osób popierających wniosek o odwołanie prezydenta Piotrkowa.

- Podpisy zbieramy od soboty, nasi grupowicze robią to osobiście chodząc po blokach - informuje Agnieszka Chojnacka z grupy referendalnej. Zachęcamy ludzi, żeby drukowali z internetu wzór karty do składania podpisów i zbierali wśród swoich znajomych i rodziny przekazując do komitetu. Jesteśmy mile zaskoczenie pozytywnymi reakcjami oraz ilością osób, które wpisują się na nasze listy.